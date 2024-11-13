銳澤120元掛牌上櫃早盤衝上168.5元高點 展開蜜月行情

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）13日以每股承銷價120元掛牌上櫃，開盤價為166.5元，漲幅達38.75％，早盤一度衝上168.5元的高點，展開上櫃蜜月行情。

銳澤成立於2007年，係以氣體二次配管工程之業務起家，並於2014年起陸續取得包括華亞科（林口美光）、台積電（2330）、華邦電（2344）、美光記憶體、南亞科（2408）、台勝科（3532）等高科技半導體產業客戶氣體二次配管工程、主系統及Turnkey統包案件承攬的資格，為名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程市場地位。

銳澤今年前三季合併營收13.19億元，稅後淨利1.52億元，每股稅後盈餘（EPS）達4.80元。銳澤近年累積深厚氣體配管工程實績，並持續擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，同時積極拓展客戶多元產業面向，加上半導體、電子等相關產業擴廠與增產需求持續放大，挹注在手訂單保持良好水準，有助於持續創造集團未來營運更上層樓。