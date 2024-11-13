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兆利前3季每股賺6.07元 擬發行15億元無擔保公司債

中央社／ 台北13日電

受美元貶值造成匯損影響，軸承廠兆利公布第3季營收新台幣21.48億元，季減5.9%、年減16.8%；稅後純益7223億元，較第2季縮水55.9%，也比去年同期衰退68.2%。另外，兆利將發行國內第3次無擔保轉換公司債，發行總面額15億元。

兆利今年前3季營收68.11億元，年增15.9%；稅後純益4.01億元，仍比去年同期成長13.5%，每股純益6.07元。

兆利上週已公告10月營收，受中系摺疊新機量產期程遞延影響，單月營收6.6億元，月減3%、年減16%；不過公司表示，該機種已正式放量出貨，產線稼動率滿載趕工中，第4季整體營收有望呈現季增。

近年市場掀起摺疊手機風潮，加上配合客戶需求分散供應鏈，兆利除了投資越南廠，也增加上海廠、浙江廠設備支出，為補充銀彈，兆利董事會12日通過，將發行國內第3次無擔保轉換公司債，發行總面額15億元，發行期5年，利率0%，將採競拍方式對外辦理公開承銷，取得資金將用來償還銀行借款及充實營運資金。

在此之前，兆利去年11月也通過發行國內第2次無擔保轉換公司債，發行總額8億元。

兆利 公司債 營收

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