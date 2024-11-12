寶晶能源、日月光簽綠電合約

太陽能系統大廠寶晶能源（6987）昨（12）日宣布，子公司寶富電力與日月光投控簽署綠電購售合約，今年11月起開始穩定轉供綠電，預計20年合約期間，轉供至少35億度電。

寶晶能源董事長蔡佳晋表示，雙方共同推動及加速綠電使用，未來將擴大合作規模，幫助更多企業邁向淨零碳排。

據悉，本次合約內的供電來源，主要來自寶晶能源集團持有的地面型電廠，這些電廠位於嚴重地層下陷地區，土地已無法再進行耕作。

寶晶能源近九成營收來自售電業務，其中97%以上收入源自大型地面型電廠。寶晶能源指出，未來寶富電力將持續整合集團資源，穩健擴大供電規模，提供客戶穩定、可靠的綠電供應，並靈活應對客戶不斷增長的多樣化需求，持續推動企業與環境的共生發展，共同邁向綠色未來。

寶晶能源今年前十月營收7.75億元，年增25.6%。法人表示，台灣對綠電需求持續高漲，市場商機也將擴大，寶晶能源擅長開發再生能源案場，有望受惠。