網通廠神準（3558）（12）日參加櫃買中心業績發表會，董事長蔡文河表示，庫存去化可望在年底告一段落，AI IPC新產品明年第1季開始出貨，全年AI運算相關產品貢獻營收目標要達五成。此外，美國大選落幕，神準也積極研擬尋求合作夥伴一起美國製造，積極搶進美國AI及網通市場。

神準第3季每股純益1.24元；累計前三季營收83.28億元，年減35.2%，毛利率16.5%，稅後純益1.37億元，年減81%，每股純益2.8元，受惠單季獲利翻揚，近期神準股價表現亮眼，神準昨天上漲7元，收180.5元。

神準法說會重點

神準主要產品包含網路設備、人工智慧物聯網（AIoT）、伺服器及高效能交換式電源供應器（鈦金級）。近年積極進行全球布局，生產基地包含台灣的華亞一廠、華亞二廠、桃園廠，越南有北寧的代工廠及河南的新建廠房，預計2025年量產，並於印度清奈尋找代工合作夥伴，今年第4季已經開始出貨，明年新客戶也將陸續在第1季及第2季出貨。

今年神準全球研發團隊人力增加二成，來到520位。同時前進日本成立分公司，看好日本未來對於AI算力需求。

神準也積極進行垂直整合，切入電源產品，更跨向功能性PC（AI IPC）及伺服器產品。蔡文河表示，神準開發AI、運算及開放式架構，打造影像處理監控產品、網路安全防火牆、功能性PC及AI智慧加速卡等系列AI產品，並開發高效能鈦金級電源供應器。

蔡文河表示，智慧網卡今年第4季開始量產，開放架構伺服器明年第2季量產，AI IPC明年第1季開始出貨代工客戶，未來將以品牌在市場上銷售，預期AI及運算相關產品明年貢獻營收要占一半。

法人看好，隨著新產品開始出貨，庫存告一段落，需求陸續回溫，神準自第4季起到明年營運可望季季高。