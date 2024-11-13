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泰金前三季 EPS 8.28元 寶成4.68元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

居家家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會昨（12）日通過今年前三季合併財報，合併稅後純益2.96億元、年增116.1%，每股純益8.28元，獲利創歷史新高。董事會同時通過配發今年上半年度現金股利5元，亦超越歷年各全年度配發金額。

泰金今年前十月合併營收13.86億元、年增42.7%，創同期新高；法人估，泰金第4季營運應可維持前三季的平均值，全年有機會賺逾一個資本額，營收、獲利可望雙創歷史新高。

【記者宋健生／台中報導】寶成工業（9904）董事會昨日通過前三季合併財報稅後純益137.94億元、年增30.4%，每股純益4.68元，賺贏去年全年的3.61元，是歷史同期次高。

法人指出，寶成前三季營運表現優於預期，全年每股純益由原估5元上看5.5元至6元，有望創歷史新高。

寶成指出，前三季合併營收1,954.20億元、年增5.2%，主要得益於鞋類製造業務整體營運的穩健復甦，有效抵銷運動用品零售業務銷售疲弱的不利影響。

寶成 營收

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