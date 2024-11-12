寬宏藝術財報／前三季稅後純益1.68億元、賺半個股本 展演節目賣座

國內最大藝文展演主辦業者寬宏藝術（6596）12日公告，第3季稅後純益7.1億元，年增10.3%，每股稅後純益（EPS）2.15元；累計今年前三季稅後純益1.68億元，年增70%，每股稅後純益5.10元。

寬宏藝術指出，第3季因各展演節目賣座良好，使單季毛利率達33%，演出活動主要受惠鄭中基高雄巨蛋演唱會2場，《媽媽咪呀！》音樂劇、《搖滾教室》音樂劇、林志炫台北小巨蛋演唱會、Ozone台北小巨蛋演唱會等；展覽則有台北科教館之《恐龍光影展》、高雄駁二之《冰雪祭》、台中文資園區之《殭》展。

寬宏藝術指出，第4季預計有10月之王心凌台北小巨蛋演唱會2場、愛爾蘭傳奇踢踏舞大河之舞8場、11月之兒童音樂劇汪汪隊立大功-海盜歷險記8場、FEniX 華山Legacy演唱會、12月有李國修紀念作品《莎姆雷特》全省10場、TRASH《幸福的末班車》15周年台北小巨蛋演唱會、日本樂團Official髭男dism台北小巨蛋演唱會、以及羅志祥跨年高雄巨蛋演唱會2場。

展望未來，寬宏藝術指出，明年第1季活動有民歌高峰會50年最終場，票房反應熱烈，將於北高巨蛋演出4場、台中惠蓀堂演出2場、日本女團Phantom Siita華山Legacy演唱會、冰上迪士尼台北小巨蛋8場、冰島搖滾樂團SIGUR RÓS台北國際會議中心2場、戴佩妮台北小巨蛋演唱會、並有四個展覽規劃於寒假檔期展出，另外，明年尚有更多展演活動陸續規劃與等待公布售票，營運維持穩健樂觀。