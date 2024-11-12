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普萊德攻美洲市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
普萊德董事長陳清港。記者潘俊宏／攝影
普萊德董事長陳清港。記者潘俊宏／攝影

網通品牌普萊德（6263）昨（12）日應櫃買中心邀請參加業績發表會，董事長陳清港表示，普萊德深耕工業級網路，推升營運及毛利率成長，更看到AI需求，開發資料中心用交換器，明年可望開始出貨，並要擴大美洲市場布局，期待未來貢獻營收來到三成。

普萊德第3季營收為4.6億元，毛利率47%，稅後純益達1.29億元，每股純益2.07元，累計今年前三季營收為13.83億元，毛利率47%，優於去年同期的45%，前三季稅後純益3.92億元，每股純益6.27元，創歷史同期新高。

普萊德以PLANET品牌銷售全球，透過參加國際ICT、工業領域、智慧交通專業科技展，並增強數位行銷應用，提升專業網通品牌知名度與形象，搶進全球市場。

近年普萊德已經打造從感知層、網路傳輸到應用層的網路基礎建設，結合網路交換器、乙太網路供電設備、5G及無線網路、光纖網路、AIoT網路設備、工業級網路設備、資安、網路影音及電源管理，建構網路基礎建設全方面解決方案，搶進AI智慧物聯網、智慧工廠、智慧交通，加速智慧網路建設，更打造AIoT物聯網、ESG能源管理。

普萊德工業級網路設備貢獻營收比重2019年時為33.8%，去年已超過五成，今年前三季超過53.3%。乙太網路供電占21%，光纖網路12.1%，網路交換器為8%。

區域方面，歐洲營收占比50.4%，美洲19.7%，亞洲18.8，中東及非洲占比11.1%。陳清港表示，美洲是未來要極力提升的區域。

陳清港觀察，AI應用趨勢帶起全球需求，普萊德也開發資料中心用交換器，鎖定區域型資料中心市場需求，明年可望開始出貨，成為推升營運成長動能之一。

普萊德 營收

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