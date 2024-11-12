無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）近年營運雖受客戶去化庫存影響，但打入低軌衛星及特斯拉等特殊應用，加上無線網路及手機急單帶動，第4季可望是全年最佳，璟德表示，展望2025年，看好WiFi 7、特殊應用及手機等應用推升營運成長。

過去璟德受到手機無線網路應用等終端客戶去化庫存影響訂單表現，加上新廠加入，折舊等成本增加，不利營收及獲利表現，2022年營運落底，2023年小幅成長，今年前三季獲利賺贏去年全年。璟德昨（12）日應邀參加櫃買中心業績發表會，由代理發言人翁鈺博說明，看好未來成長動能。

璟德表示，目前終端客戶訂單能見度不高，但陸續出現急單，可望推升第4季成為全年最好的一季，季增率與年增率與第3季相當（季增個位數，年增可望有雙位數）。

展望2025年，璟德認為，無線網路升級，WiFi 7需求第2季至第3季開始發酵，機場、體育場等需要大量頻寬及傳輸量的場域需求較大。璟德也搶進車載、國防、5G基地台基礎建設，雖然量小，但屬於價格好的特殊應用產品。

法人表示，璟德明年營收成長幅度可望優於今年，獲利隨著稼動率提升，成長幅度可望優於營收成長。

璟德第3季營收4.29億元，季增6.1%，年增8.2%，毛利率43.1%，低於前一季的45.4%，高於去年同期的39.5%；稅後純益0.99億元，與上季相當，年增8%，每股純益1.43元。累計前三季營收12.35億元，年增15%，毛利率45.5%，稅後純益3.2億元，年增61%，每股純益4.63元，超過去年全年的4.09元。

璟德前三季來自無線網路應用約40%，其中WiFi 6以上占48%；手機占22%，其中5G占七成以上；物聯網應用占比38%。