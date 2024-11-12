展演大復甦 寬宏前3季EPS 5.1元、華研每股賺9.63元
展演產業大復甦，文創股寬宏藝術今天公布前3季稅後純益新台幣1.68億元，年增70%，每股純益（EPS）5.1元，獲利與每股純益皆創近5年同期新高。華研音樂前3季獲利5.09億元，年增46.9%，每股純益9.63元。
寬宏藝術今年第3季稅後純益為7108萬元，年增10.3%，每股純益為2.15元。
寬宏藝術表示，去年有認列轉投資的收入，而今年前3季展演本業表現強勁，舉辦多場演唱會、音樂劇與展出，尤其第3季為暑假旺季，各展演節目賣座良好，帶動第3季毛利率達33%。展望第4季，也將舉辦多場演場會與跨年演出，加上舞台劇等，都有助於帶動營收、獲利向上。
華研音樂今年第3季稅後純益為1.92億元，年增40.9%，每股純益為3.64元。
華研音樂表示，今年第3季旗下歌手林宥嘉與團體動力火車，持續在中國大陸各城市舉辦巡迴演唱會，演藝經紀延續疫後熱潮。
業外部分，華研音樂指出，外幣因持有人民幣、美金匯率變動，今年累計前3季產生兌換利益0.5億元。
華研持有的網易雲音樂股票9月下旬股價跳漲，反映在第3季金融資產評價利益0.5億元，累計前3季金融資產評價利益0.8億元；另加上公司投資性不動產租金收益，華研音樂今年前3季業外獲利1.7億元，年增134%。
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