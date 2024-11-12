能率財報／前三季EPS賺0.15元 持續深耕AI與新能源市場
能率（5392）12日公布第3季合併財務報告，前三季累計合併淨利為6,807萬元，前三季歸屬於母公司淨利累計為2,444萬元，每股純益0.15元。能率指出，本季雖汽車事業群營運表現亮麗，但因電動工具及3C事業受整體景氣影響，表現平平，再加上股市震盪，部分長期持有之金融資產因IFRS評價影響，造成本季表現不如上半年度。
惟匯率貶值加持，海外轉投資產生大幅的外幣換算回升利益，因此本季每股淨值維持在34元以上，相較於去年底之每股淨值，成長超過1元；而隨著長期持有之金融資產之個股股價變化，也將有機會為公司每股獲利帶來更多之挹注。
展望明年，新能源車用事業體仍為集團發展主軸，因應AI科技的發展與環保綠能議題發酵，新能源車之新零組件開發持續進行，營運隨新車種的導入也將有所成長。而旗下能率亞洲（7777）在今年度登錄興櫃之後，將充分運用資本市場的優勢，協助集團延伸產業發展觸角，尋找合適收購標的或是營運合作夥伴，期待也能有進一步之好消息產生，為公司未來持續成長帶來新動力。
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