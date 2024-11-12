新股抽起來！這檔上市餐飲股抽中有機會賺2.39萬

上市觀光餐旅股將添新兵，三商餐飲（7705）競價拍賣結束，預計11月14~18日辦理公開申購，承銷價70.88元，11月26日將掛牌上市，以12日興櫃價格94.8元計算，若是抽中可望獲利23,920元，報酬率33.74%。

三商餐飲競價拍賣12日開標，競標張數4,067張，最低得標價格83.88元，最高得標價格117元，得標加權平均價格85.42元；公開申購將在11月14~18日辦理，承銷張數1,216張，承銷價70.88元，抽籤日期為11月20日。

三商餐飲第3季稅後純益6,622萬元，年減43.8%，每股純益1.1元；累計今年前三季稅後純益為2.52億元，年增5.8%，每股純益4.18元，已超過去年全年的獲利。

三商餐飲目前共有11個品牌、422家門市，旗下品牌包括「三商巧福」、「拿坡里披薩．炸雞」、「福勝亭」、「三商鮮五丼」等，產品涵蓋牛肉麵、披薩、炸雞、豬排、丼飯等多種類型，在多品牌策略奏效下，推升營運持續向上。

三商餐飲表示，未來仍會積極展店，以商場為主，但針對不同品牌將會有不同的展店策略，例如拿坡里9成是街邊店，另外也將積極發展新品牌，預計每年推出一至二個新品牌；拿坡里炸雞自11月1日起改名為「三商炸雞」，重塑品牌形象、提升市場辨識度，業績有望持續成長。

另外，聯發科（2454）轉投資的驅動IC廠ITH-KY（6962）也將在11/14~18日辦理公開申購，承銷價39.65元，承銷張數8,200張，11月20日抽籤，11月26日將掛牌上市；競價拍賣12日開標，最低得標價格52元，最高得標價格131元，得標加權平均價格58.79元。