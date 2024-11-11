信立併購收效 10月營收彈增七倍

信立併普大效益顯現。信立（4303）昨（11）日公布10月營收7,609萬元，年增738.09%，單月營收創127個月的新高紀錄；累計今年前十月營收2.56億元，年增89.34%。信立表示，10月業績暴增主因今年9月19日起合併重要子公司營收所帶動。

與信立隸屬同一集團的世紀民生昨也公告10月營收約6,200萬元，月增123%，年增1,684%；累計今年前十月營收達4.2億元，年增2,609%，雙創歷史新高。

信立化學今年9月3日宣布以5.61億元價格現金，收購普大應用材料公司約70%股權。普大設立於彰化縣永靖鄉，生產基地面積6,881.61坪，並於三年前設立斗六廠，生產基地面積6,015.08坪，總生產基地面積共計1萬2,896.69坪。過去五年平均年營收達7.63億元，信立取得普大經營權後，對公司有明顯的營收挹注，並能增加營運綜效，大幅提高公司營收與獲利。

普大主要生產PU合成皮與真皮貼合，經營團隊成員具有30年皮革與合成皮產業經驗，持續強化研發能力，為客戶快速開發多樣化最新產品，其主要客戶是國際知名運動品牌之高階產品供應商。普大近年來除了致力與國際品牌大廠合作外，斗六廠的設立更是台灣少數純環保水性皮革之生產基地。

信立入主普大之後，該公司生產基地也擴充到將近4萬坪，躍升成為台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合的一條龍實體生產線，結合普大既有團隊與技術，在既有產品基礎下，對國內外客戶新產品與環保皮革等產品的開發將更有效率與競爭優勢。

至於世紀民生，第3季受惠旗下品牌「朝和生醫」銷售良好，單季營收占比達18%，而餐飲、無人機等也穩健成長，挹注獲利表現，單季毛利率、營業利益率、稅後純益率繳出較三率三升的優異成績。

世紀民生昨同步公告第3季財報，單季稅後純益0.12億元，年減58.6%，每股純益（EPS）0.87元，累計今年前三季稅後純益1.4億元，年增605%，每股純益9.56元。