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7旬翁台88轉進國道「一路逆向6公里」 汽車閃不及擦撞畫面曝光

上奇營收／10月4.38億元 持續推升「經常性收入」占比

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）11日公布，10月合併營收達4.38億元，月減21.4%、雖較去年同期減少8.7%，但累計前十月合併營收仍達到46.46億元，年增幅則達到5.5%。

據悉，上奇10月營收表現，很大一部分受「企業服務」產線的營收影響，而目前在香港校園的開學季專案已告一段落，貢獻營收占比50%，雲端服務持續增長，貢獻當月營收占比44%，數位印刷服務營收占比6%。若排除子公司Senco-Masslink部分，經常性收入（RR）持續維持81%的占比。

此外，上奇的經常性收入（RR）穩健成長，海外市場陸續擴展也大有斬獲，上奇對雲端服務成長樂觀。另外，客戶對資本支出積極評估與投入，對提增數位印刷設備與服務的成長可期。

上奇創立於1991年，成立至今已走過33個年頭，並於2002年在台灣上櫃，團隊以台灣總部為根基，從原先5名員工的規模，一路擴展成超過200名員工的跨國性企業，也成功地將上奇推向國際舞台。而創辦人、董事長許承強可說是背後最大的功臣。

事實上，許承強在創立上奇之前，曾任職於PC品牌大廠宏碁旗下軟體銀行，並擔任軟體產品經理，不過當時台灣的電腦動畫及多媒體環境正處於方興未艾的階段，他認為若要發展電腦繪圖市場，當時就是最好的時機，因此他在再三考慮之後，毅然決然的選擇離開老東家宏碁，白手起家創立「上奇」。

營收 雲端服務

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