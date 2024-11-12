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世界晶圓三廠供電恢復

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
世界先進。圖／世界先進提供
世界先進。圖／世界先進提供

世界先進（5347）昨（11）日公告，旗下位於桃園的晶圓三廠昨天中午12時10分左右因供電系統設備異常，導致廠區電力中斷，並於昨天中午12時34分恢復供電，該公司已採取措施，全面進行復工，目前廠務系統已恢復正常，損失仍在評估。

世界指出，廠區電力中斷當下，無塵室已立即進行疏散，同仁均安全無恙。目前廠務系統已恢復正常，並按照標準作業程序清查機台狀況，以及確認對產品的影響。

世界表示，已立即通知受影響的客戶，此事件對公司的營運影響仍在評估中。

世界近期面臨晶圓代工成熟製程市況逆風，公司先前於法說會上預期，在新台幣兌美元31.9基礎上，預估本季晶圓出貨將季減10%至12%、平均售價季增3%至5%、毛利率落在27%至29%，並在晶圓收入以外將額外認列營收占比3%至4%的長期合約收入。

供電 晶圓代工

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