騰雲財報／前三季稅後純益6121萬元 EPS 2.67元

數位轉型領導廠商騰雲（6870）11日董事會通過第3季財務報告，營收超過1.81億元，季增26.0%，年增28%；歸屬母公司淨利2,974萬元，季增58.9%，與去年同期持平或略增；雖發放股票股利後股本膨脹近5%下，第3季單季純益達1.30元，仍高於第2季每股純益0.86元，利潤優化具顯著成果，營收獲利呈現季季高。

今年前三季集團營收4.54億元，年增14.9%，歸屬母公司淨利6,121萬元，年增2.59%，前三季每股純益2.67元。

騰雲公告10月自結合併營收7,033萬元，較去年同期年增58%，1-10月集團合併營收突破5.26億元，年增近20%，下半年為傳統旺季，隨著百貨零售活動積極展開，數位轉型優化客戶體驗之商機為產業剛需，帶動騰雲科技國內市場營收成長高達23%。

為進一步擴展未來服務量能，騰雲科技啟動掛牌以來首次募資，擬發行兩檔無擔保轉換公司債（CB），預計籌資7億元，已於10月底（30日）申報生效。此次籌資將用於購置集團研發暨營運總部及附屬設備，強化研發資源，進而鞏固長期國際競爭力。發行方式為3.5億元採詢價圈購（CB1），另3.5億元採競價拍賣（CB2），後續將展開訂價、詢圈及競拍，若按照規劃，兩檔皆有機會於12月完成募集。

騰雲科技主係提供一站式客、商、金流數位轉型解決方案，以資料為核心，深入智慧零售與智慧城市領域，實現跨國多店點經營管理、線上線下通路整合及消費者資訊管理。展望未來，公司將以模組化解決方案為基礎，結合算法、算力、數據、商務應用，持續推展AI新解決方案，加速實現「產業AI化」，同時，攜手海外合作夥伴擴展亞洲市場版圖，鞏固在數位轉型領域的領導地位。