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世紀民生財報／前三季稅後純益1.4億元EPS 9.56元、賺近一個股本

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

世紀民生（5314）11日公告第3季財報，單季稅後純益0.12億元，每股純益（EPS）0.87元，累計今年前三季稅後純益1.4億元，每股純益9.56元，賺近一個股本。

世紀民生同步公告10月營收0.62億元，月增123％，年增1684％；累計今年前十月營收達4.2億元，年增2609％，雙創歷史新高。

世紀民生第3季受惠旗下品牌「朝和生醫」銷售良好，單季營收占比達18％，而餐飲、無人機等也穩健成長，挹注獲利表現，單季毛利率、營業利益率、歸屬於母公司稅後淨利率繳出較三率三升的優異成績。

展望未來，世紀民生持續看好保健食品與外祕體，結合代理的朝和生醫，推出高端原料製成的保健產品，並提供「AI 智能營養師」服務，結合客戶提供的生物特徵反饋數據，提供個性化的營養建議，改善現代人的健康狀況。

同時，世紀民生持續擴展餐飲及無人機事業版圖，推動公司多角化經營，透過「AI 智能大健康」整合健康管理，並為未來高齡化社會提供創新且實用的健康新生機。

無人機 營收

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