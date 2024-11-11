世紀民生財報／前三季稅後純益1.4億元EPS 9.56元、賺近一個股本
世紀民生（5314）11日公告第3季財報，單季稅後純益0.12億元，每股純益（EPS）0.87元，累計今年前三季稅後純益1.4億元，每股純益9.56元，賺近一個股本。
世紀民生同步公告10月營收0.62億元，月增123％，年增1684％；累計今年前十月營收達4.2億元，年增2609％，雙創歷史新高。
世紀民生第3季受惠旗下品牌「朝和生醫」銷售良好，單季營收占比達18％，而餐飲、無人機等也穩健成長，挹注獲利表現，單季毛利率、營業利益率、歸屬於母公司稅後淨利率繳出較三率三升的優異成績。
展望未來，世紀民生持續看好保健食品與外祕體，結合代理的朝和生醫，推出高端原料製成的保健產品，並提供「AI 智能營養師」服務，結合客戶提供的生物特徵反饋數據，提供個性化的營養建議，改善現代人的健康狀況。
同時，世紀民生持續擴展餐飲及無人機事業版圖，推動公司多角化經營，透過「AI 智能大健康」整合健康管理，並為未來高齡化社會提供創新且實用的健康新生機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言