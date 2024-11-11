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樂意營收／10月9301萬元、年增140% 維持高檔

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲營運商樂意（7584）11日公告10月份合併營收為9,301萬元，較去年同期成長140.89％，累計1-10月營收8.17億元，較去年同期成長67.05％，續創歷史新高。

樂意指出，《失落的方舟：LOST ARK》持續帶來營運熱潮，推動10月營收較去年同期雙位數成長。公司於10月舉辦的線下玩家見面會吸引了大批粉絲參加，不僅提升了遊戲社群討論熱度，並進一步增強了玩家對遊戲的投入度，讓玩家有機會與開發團隊交流，並搶先了解10月至12月的改版計劃。

樂意進一步說明，10月推出了夢幻軍團長《雅布蕾舒德》襲擊戰，並將於11月開放新職業《氣象術士》及新大陸《愛迦希亞》，未來也將持續推出的新角色、新地區，以及一系列更新活動，將全面提升《失落的方舟：LOST ARK》的遊戲品質，致力於為玩家提供更豐富精彩的遊戲體驗。

營收 社群

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