富田登錄興櫃 早盤一度失守券商認購價、終場收109元

馬達製造與系統整合大廠富田（4590）11日正式登錄興櫃，早盤一度衝達130元，但也曾下滑至98.8元，跌落至券商認購價格100元之下，不過，股價再往上拉升，以109元收盤。

富田主要從事電動載具動力系統及工業馬達之製造及提供技術服務，以產品別營收比重來看，商品電動車馬達收入與其他收入分別占營收比重為83%及17%，由於來自於電動載具的營業收入已超過5成，因此以「電機機械」作為登錄興櫃的產業類別。

富田1988成立，創立初期以傳統工業馬達為主要產品，近年依據市場需求及趨勢，跨足電動載具馬達及動力系統的研發及製造領域。目前客戶包括美國汽車廠、日本汽車廠，並提供各產業機械設備製造業整合配套服務。

富田董事長張金鋒日前曾表示，除電動車之外，也積極布局無人機和低軌衛星應用，其中無人機動力馬達預計第4季起出貨，低軌衛星馬達則在試作階段，預計2025年小批量產。

富田持續朝多角化經營，布局航太、軍用、商用、能源、機器人等應用。其中，因應淨零碳排趨勢，最新開發的IE4高效率感應馬達、IE5高效率同步伺服馬達等新品，預計12月亮相；同時富田也投入機器人用多關節馬達等新產品的研發，搶攻機器人產業領域商機。

中鋼（2002）與富田宣布成立「中鋼-富田聯合實驗室」，建構研發平台，鎖定電動車、無人機與AI機器人等三大馬達用途領域，展開深化研究，將中鋼開發的高性能電磁鋼應用於富田製造的高規電動馬達產品。