網路家庭營收／10月31.4億元 雙11前十小時優於去年同期
網路家庭（8044）公布10月營收31.4億元，月增6.3%，年減12.5%，今年1-10月營收296億元，年減8.9%。網路家庭今天也公布雙11初步成果，旗下PChome 24h購物指出，雙11開跑後近一周（11/2至11/9），全站的日均流量相較於上月成長近五成，訂單數衝出TOP 5的熱銷品類依序為「通訊、日用、食品、小家電、3C周邊」，目前已有數十位的會員累積消費超過百萬元。
10日迎來「優惠高峰日」，全站業績相比雙11暖身期間的日均值增長49%，進一步觀察，11日活動開跑開首十小時（0時～10時），消費者也抓緊優惠加碼時段手刀下單，推動全站業績優於去年同期表現，預期買氣將持續升溫。
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