集雅社營收／10月4.69億元 智能家電與高階電視助攻、周年慶業績亮眼

百貨業家電通路領導品牌集雅社（2937）11日公布今年10月營收4.69億元，年增13.58%，累計前十個月營收35.36億元，年增11.57%。集雅社表示，家電市場在今年周年慶中延續成長趨勢，集雅社憑藉中高階商品和大尺寸電視產品策略，推升業績亮眼成長。在M型消費結構影響下，消費者對高階家電的需求明顯提升，使得新概念家電也成為家庭首選的生活升級選項，這股需求趨勢進一步帶動集雅社周年慶的客單價創新高。

集雅社表示，這波周年慶因廠商下半年新品上市聚焦75吋以上的大尺寸OLED與MiniLED電視，這些高階產品搭配集雅社獨家加購聲霸等附加優惠，不僅吸引了大批消費者趁周年慶換機，也推動平均客單價成長。此外，今年周年慶集雅社有了兩大品牌新品首賣加持，新一代LG Styler蒸氣電子衣櫥與SAMSUNG智慧滾筒洗衣機，不僅在市場上引起高度關注，產品結合AI技術，主打智能功能與便利性，符合現代消費者生活需求，也是集雅社這次營收亮眼的關鍵。

近年來，隨著生活水準提升，消費者對生活品質的要求日益增加，高階家電所具備的先進技術和智能功能正好符合現代人對便利性、舒適度和精緻生活的追求。因此，在M型化的消費結構下，高收入群體消費能力強，傾向選擇附加價值高的商品，並對產品的質量、品牌和設計有更高要求，因此願意投入更多費用購買中高端家電，以展現其品味和生活態度。

集雅社指出，隨著AI和IoT技術的進步，智能家電逐漸普及，許多家電搭載了智慧功能，如遠端操控和自動化調整，不僅提升便利性，也使家電成為家庭智能生態的一部分，成為現代生活中不可或缺的投資。此外，後疫情時代使消費者更願意投資家中影音設備跟家電的升級，許多人將智慧家電視為提升居家舒適性和便捷性的重要設備，從而形成「非必需品變必需品」的購買心態。各大家電品牌亦透過推廣和促銷活動鼓勵消費者將智能家電視為家庭投資的一部分，以提升生活品質，讓消費者不再僅僅滿足於家電的基本功能，而是偏好具備高附加價值的產品，這股消費趨勢大幅推動了高階家電需求的上升。

集雅社通吃入門款商品或是高階選項，均有相當完整的產品線布局，因而帶動公司營運持續向上攀升，並進一步奠定其在高階家電市場的領導地位。今年前三季合併營收30.67億元，年增11.27%；稅後淨利7,125萬元，年增29.83%；EPS為1.8元。