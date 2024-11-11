旭然營收／10月6,100萬元、年增34％ 改寫歷年同期次高

旭然（4556）公告10月合併營收達6,100萬元，年增34％，受惠中國大陸地區客戶急單拉貨，以及美國地區業務訂單保持一定水準，帶動旗下工業液體過濾系統、過濾濾心、濾袋等耗材訂單銷售保持穩定成長態勢，挹注10月營收改寫歷年同期次高。累計前十月合併營收達5.83億元，較去年同期成長18％，同步改寫歷年同期次高水準。

旭然日前並公告第3季財報，合併營收1.72億元，年增8％，受惠半導體暨電子產業客戶對於旗下自有品牌Filtrafine®液體過濾設備及耗材訂單出貨認列保持良好動能，加上集團不斷精進營運成本、費用控管策略，帶動稅後淨利達783萬元，每股稅後盈餘達0.18元，分別年增121％、138％表現。

旭然表示，隨著全球水資源循環使用及ESG循環經濟趨勢發展，半導體、高科技等產業皆積極精進廠內廢水回收率，集團亦持續深化旗下過濾產品的過濾效率、精度與高可靠度，有效滿足客戶需求、長期信任及業務合作，帶動第3季水資源相關業務營收比重達24％，此外，旭然仍深化產品組合接單策略、優化整體產能稼動率表現，以及擴大營運成本、費用控管策略，帶動毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達37％、8％、5％。

展望第4季，旭然對於今年整體營運成長目標維持不變，看好第4季美國客戶因應假期來臨的提早拉貨潮，有助於推升美國地區出貨表現，以及越南地區新客戶對於旗下PP短纖材料訂單下單力道持續明顯放大，創造在手訂單維持一定水準，且憑藉旭然多元產業接單、業務接單轉型等策略，加上集團旗下生產基地分散誘因，皆有助於創造整體業務良好接單動能，奠定集團整體營運正面挹注。