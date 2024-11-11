寶陞營收／10月年增2% 第4季看好美國市場降息效應

寶陞（2948）公告10月合併營收達1.86億元，較上月成長6.78％、較去年同期成長2.01％，改寫歷年同期次高水準。累計前十月合併營收17.53億元，年減5.31％。

寶陞表示，受惠集團持續擴增新系列塑料地板產品線、海島型木地板系列等新品，10月並推出德國製超耐磨地板WÜNDER系列，為了更好地迎合當地市場需求，推出了粗獷風格花色，完美契合當地的裝潢風格，地板的尺寸設計也經過優化，透過長尺寸設計有效減少接縫，進而優化空間感，以及將耐磨係數升級，提供更卓越的耐用性，一上市即備受零售商、裝修工與設計師等客戶好評，進一步創造10月整體銷售表現改寫歷年同期次高佳績。

寶陞指出，透過優異研發設計團隊，以及「縮短營銷通路層級」營運模式，有助於即時掌握當地最新市場居家裝修產品趨勢，可彈性設計改良地板相關產品，達到快速推出相關新品以利於搶攻市占率，同時完善櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等多元化產品線，奠定集團良好營運發展。

展望第4季，寶陞看好美國民眾的消費需求有望隨著降息而得到刺激，從而釋放被壓抑的需求，除穩固既有加州、德州區域業務拓展，積極布局佛州新據點，並持續擴大美國六大區域業務銷售及經銷布局，為未來營運發展奠定良好基礎與動能。

此外，集團亦計劃於年底在美國市場推出海島型木地板OPUS系列新品，滿足高端客戶對耐用性、美觀性及豪華感的需求，皆有助於為集團營運創造新一波活水。