精確旺季加持 業績帶勁

精確（3162）近日公布10月營收5.14億元，年增63.7%，這是繼9月後連續兩個月營收衝破5億元，締造公司營收歷史新猷；該公司今年前十月累計營收34.62億元，較去年同期成長23.9%，營收表現亮眼，尤其是公司正進入第4季傳統營運高峰期，營收維持在高檔幾乎已成常態。

精確為敏實集團旗下電動車概念股，近期受惠電池盒出貨旺盛，近兩個月營收表現亮眼。

精確公司表示，從近兩個月觀察，公司營運能維持高檔主要原因，是電池盒主要生產基地歐洲塞爾維亞廠，以及大陸的湖北廠、湖州廠、廣州廠，過去各廠營運有別於以往的此起彼落，本次是全面翻揚。

展望至今年年底，法人認為第4季為精確的傳統出貨旺季，營收將樂觀維持成長動能，且效能將持續反映至2025年。

法人分析，精確為敏實集團旗下公司，敏實集團與大陸許多車廠維持相當緊密的合作關係，精確在集團中扮演重要的分工地位，並自2021年投入電動車電池盒領域。