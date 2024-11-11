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橘子兩路並進 衝刺獲利

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）迎接第4季電商旺季，旗下多款人氣遊戲也將進行重大改版，兩路進擊搶攻市場商機，挹注全年獲利成長。

橘子今年10月營收8.35億元，月增12.9%、年增15.5%，累計前十月營收98.36億元，年增15.4%。橘子指出，10月主力遊戲陸續推出限定活動，包括《新楓之谷》舉辦萬聖節節慶活動、《天堂M》經典職業回歸並與外送平台展開跨域合作、《波拉西亞戰記》則接力上線全新篇章及限定活動，帶動營收保持火熱狀態。

展望11月，橘子表示，遊戲事業將接續展開周年慶，主力遊戲《新楓之谷》啟動年度升等盛典「星夜馬戲團」、《艾爾之光》與餐飲品牌合作角色餐點，堆疊台版週年活動話題。

電商業務方面，旗下有閑購物推動漫玩具、電玩遊戲等品類優惠，並結合集團合作IP上線「文創號」推限定週邊，將帶動平台買氣。

營收 電商

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