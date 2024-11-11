櫃買赴港引資 九檔上秀

櫃買中心為增加海外機構投資人對台灣資本市場之瞭解，並提升優質上櫃公司的國際能見度，繼今年5月的日本東京、8月的馬來西亞與新加坡海外法人說明會後，再次出擊，將於11月14日至15日由總經理陳麗卿率隊，前往香港舉辦海外法人說明會。

櫃買中心表示，本次說明會特別與凱基證券合作辦理，因應AI浪潮帶動半導體相關產業成長，精心規劃以半導體產業為主題的活動，邀請九家優質上櫃公司參加，包括晶圓代工的穩懋（3105）；IC設計相關的高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY、半導體矽智財開發的M31，以及製造快閃記憶體控制器晶片的群聯；半導體製程設備相關的半導體製程之金屬蝕刻、化鍍及清洗設備的弘塑、電子及生技醫藥等無塵室機電、製程設施之設計與建造的聖暉、半導體、被動元件及LED製程之自動化機械設備的萬潤，以及半導體測試零組件加工維修製造的旺矽；以及散熱模組的雙鴻等九家，經由一對一會談的方式，向海外機構投資人說明公司財務業務情形及未來發展策略與產業競爭優勢。

此外，櫃買中心也將藉此難得機會，以「櫃買市場概況與永續實踐」為題進行專題報告，提供國際機構投資人對接台灣資本市場的傲人成績與發展現況。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之關注，也具體提高投資人參與上櫃股票投資的意願。經統計，近十年來外資參與交易的比重由2014年的6.2%成長至2024年截至10月底的22.5%。

櫃買中心表示，今後仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識國內優質上櫃公司的機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。