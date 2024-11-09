精剛財報／前十月合併營收24.49億元 年增9.5％

精剛（1584）10月自結合併營收2.09億元，月增3.31%，累計前十月合併營收達24.49億元，年增9.5%。11月出貨產品組合鎳產品雖受客戶提貨安排及退貨影響略為下滑，但鈦產品隨著鈦廠的產能開出、營收比重逐步擴大，整體營收供需仍屬平穩。

精剛表示，致力深耕高質合金材料領域，積極推動擴展與製程改善，並串接集團資源發揮營運綜效，推升獲利表現。今年以來受惠於工業油氣產業及航太、國防的需求成長，國內外市場展現明顯補貨動能，主力產品鎳、鈦合金業績維持穩定增長，挹注精剛前三季的營收；雖然全球經濟前景目前面臨利率政策變動、地緣政治衝突不斷、美國大選等不確定因素，航太需求也於疫情後復甦恢復正常，精剛對於穩定接單供貨維持審慎樂觀，在業務方向適時調整，持續開發新客戶拓展版圖，並掌握更安全且維持穩定獲利的價格條件，維持應收帳款的品質。

精剛在鈦熔煉廠建置完成正式生產後，將進一步改善廠內加工製程，進一步提升生產能力，加上縮短產品交期及持續優化品質，助攻利基產品接單，在全球高端特殊合金國際市場上，精剛致力於打造「台灣製造」及「台灣唯一」的競爭優勢，力求站穩鎳基及鈦基合金兩項高階金屬應用市場。