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中美晶Q3每股純益2.35元 衝刺綠電

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
中美晶董事長徐秀蘭。 圖/聯合報系資料照片
中美晶董事長徐秀蘭。 圖/聯合報系資料照片

太陽能矽晶圓廠中美晶（5483）昨（8）日第3季獲利13.24億元，季減20%、年減50.85%，每股純益2.35元，下探至近十個季度來低點；累計今年前三季獲利48.72億元，年減35.85%，每股純益8.7元。

中美晶在第3季順利發行2.84億美元的海外存託憑證，讓集團在鞏固既有競爭優勢外，更能持續加速市場探索。

中美晶認為，隨淨零行動的推展，國內企業購買綠電需求殷切，集團透過多元布局，強化綠電販售規模，提供企業穩定且充足的綠電來源，是產業在減碳潮流的最佳策略夥伴。

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