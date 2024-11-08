資拓宏宇營收／10月3.24億元、年減2.87% 出貨期程調整所致

智慧解決方案商資拓宏宇（6614）8日公告10月營收3.24億元，年減2.87%，營收略減的主因系客戶出貨期程調整所致，前10月累計營收達31.25億元，年增4.43%。資拓宏宇在金融數位解決方案中涵蓋銀行核心帳務、智能分行、雲地整合系統及無紙化報表中心等完整的金融服務架構，協助金融機構順應快速變動的市場需求，成為金融數位化的重要推手。

資拓宏宇董事長吳麗秀表示，公司近期攜手兆豐銀行建置報表中台系統，提升兆豐銀行的數據管理與營運效率，並在內外部合規管理、數據存取便利性及資料品質方面帶來顯著的提升，為兆豐銀行進一步深化數位化奠定基礎。

報表在銀行業務管理中舉足輕重，銀行對業務數據的即時性與準確性要求甚高。兆豐銀行長期累積的7,000餘張報表，面對數據管理需求變化頻繁增加報表數量，導致了資料重複性高、維護負擔重及一致性難以掌控的問題。

資拓宏宇此次為兆豐銀行所構建的報表中台系統，正是為解決這些報表整合及減量的挑戰而設計。兆豐集中作業處處長蔡秋發指出，在多年前開始數位轉型時，兆豐即選擇以報表中台作為優化銀行內部數據管理的重要一環。

該報表中台專案自2021年啟動以來，經過嚴謹的選商過程最終選定資拓宏宇以RgOD（Report Generation On-Demand）方案為基礎，並成功落實多項數位化目標，如減少報表數量、提升資料準確性、強化數據分析能力與大幅提升合規管理效率，帶動兆豐銀行在數據管理上的嶄新里程。

資拓宏宇將AI技術引進此次專案中，藉由分析報表間的相似度，成功將兆豐原先使用量大的720張報表精簡至323張，不僅大幅降低了維護負擔，還能更清晰地追蹤每筆資料的來源。此外，報表中台也配置了自動化驗證機制，有助於確認每筆數據的準確性。

改善後的報表系統已具備全面的溯源能力，對於錯誤數據能夠即時進行追溯，藉此確保報表的正確性，並減少合規風險。吳麗秀指出，報表中台採用BSD（Business Specification Document）和SDM（Summary Data Mart）技術，能以統一的欄位標準將相同業務類別的數據集於一地，避免如戶名、姓名等同義異名的數據混淆，有效提升數據一致性。

兆豐銀行也指出，報表中台為公司帶來的效益不僅在於降低維護成本，還能因報表減量提高第一線業務人員的工作效率，避免因冗長報表查詢所耗費的時間，藉此提升銀行營運效率。資拓宏宇表示， RgOD解決方案目的是在達成報表管理、查詢及生成一體化，該方案不僅能顯著減少報表總量、降低維護成本，並透過BSD及SDM達到業務定義一致性。

兆豐銀行此次採用RgOD系統，中台成為其數據整合的樞紐，使報表生成不再依賴中心主機，而僅需Java技能即可進行後續的開發，避免過度依賴傳統COBOL技能，為銀行帶來高度的彈性。同時，報表中台的表表勾稽機制亦進一步確保了數據的正確性，對於兆豐銀行及其他金融機構未來的數位轉型而言，該系統所具備的數據檢核機制尤為重要。

資拓宏宇進一步指出，此次與兆豐銀行的合作，使銀行得以大幅優化內部數據管理，強化數據質量和合規管理，並進一步達成無紙化、提升環保的目標。未來，公司也將持續拓展相關業務，希冀所提供的解決方案，能成為各銀行ESG與效能強化的最大助力。