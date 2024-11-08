統振財報／第3季稅後純益0.49億元 EPS 0.51元

統振（6170）8日公布第3季合併營收為7.36億元，季增6.2％、年增24.89％，加上認列業外匯兌損失下，歸屬於母公司稅後淨利為0.49億元，每股稅後純益0.51元，低於去年同期1.35元，累計2024年前三季合併營收為21.31億元，歸屬於母公司稅後淨利為1.87億元，每股稅後純益1.93元，低於去年同期2.68元。

統振同步公告10月合併營收為2.65億元，月增3.42％，年增30.45％；累計前十月合併營收達23.97億元，年增29.73％。

統振表示，今年以來公司持續擴大金融科技與通訊、流通事業兩大事業部的營運規模，尤其是金融科技方面，在強化QuickPay APP的品牌力、深化與外籍移工互動經營、優化操作介面等，帶動QuickPay APP的有效會員數持續上升，今年前十月之平均單月匯款筆數也較去年平均筆數增加36％，奠定統振穩定的現金流收入與獲利能力。

統振強調，擴大營運規模的腳步仍不停歇，持續透過軟硬體升級、提升客服效能，強化與海外金融機構系統化的連接效率，並持續深化與合作夥伴的關係，豐富外籍移工專屬的小額匯款服務QuickPay。統振更致力於打造一個更全面、多元、友善的金融科技生態系統，以完善生活Q生態圈。