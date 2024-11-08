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聖暉前三季EPS達15.09元創歷年同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布累計2024年前三季合併營收達207.6億元，年增13％，歸屬母公司業主純益18.7億元，年增25％，每股純益(EPS)達15.09元，年增23％。

聖暉*指出，受惠多元產業客戶專案保持良好進度，以及接單結構優化，加上良好原料採購與專業人力調配，助力集團營運效率精進，三率三升，帶動今年前三季獲利刷新歷年同期新高，並賺贏去年全年優異成績。

聖暉*董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案，考量公司資金充沛且財務體質健全，每股擬配發5元現金股利（以每股面額5元計算），優於去年同期配發，並訂定114年1月2日為除息交易日，114年1月17日為現金股利發放日。

聖暉*10月合併營收達27.2億元，年增35％，持續攀峰。聖暉*表示，受惠工程施作案量保持高檔且大型工案陸續開工，帶動10月營收續創歷年同期新高；累計1至10月合併營收234.7億元，年增15％，亦創歷年同期新高。

展望未來營運，公司看好台灣、東南亞地區為未來營運亮點，隨著半導體、電子零組件、資料中心、一般傳產等多元產業執行擴增區域產能計畫目標不變，聖暉*積極掌握業務接單以擴大整體在手訂單案量規模，以期創造未來營運更上層樓。

營收 聖暉

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