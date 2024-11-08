宣德財報／第3季稅後純益2.56億元 創2022年第4季以來新高

宣德（5457）8日公布第3季稅後純益2.56億元，季增255%，年增14.79%，是2022年第4季以來新高，第3季每股稅後純益（EPS）為1.49元，第2季EPS為0.01元，去年同期EPS為1.3元。

宣德今年前三季稅後純益2.99億元，年增93%，前三季EPS為1.74元，去年同期為0.91元。宣德第3季營收71.07億元，季增45.2%、年增42.8%，創單季新高，推升獲利同步成長。

宣德表示，今年前三季獲利已超過去年全年獲利，主要是受惠美系客戶新手機、新款耳機連接器及機構件拉貨，第3季每股純益同步創下史上第三高的佳績。

針對川普當選美國總統，關稅政策可能有所改變？宣德表示，集團含子公司在全球管理六地、11個廠區，不但可搭配客戶群的策略規劃，亦可充分規避供應鏈風險，供應鏈韌性十分完善。此外，越南新廠本季開始實際出貨，明年則新增策略企業等級影音聲學產品，預估明年越南廠可貢獻20億以上的年產值。

新產品方面，宣德表示，美國低軌衛星品牌是既有客戶，公司持續與客戶開發新的產品合作，產品線從地面接收組的電源線擴展到其他訊號線組及連接器，在該客戶的滲透率提升有利推升營運數字；在電動自行車方面，除高雄廠現有電動自行車客戶目前穩定出貨，年底會有第二客戶驗證後量產外，另有新美國電動車品牌客戶旗下之電動腳踏車品牌正與本公司洽談未來新產品線；而在執行層面，公司將以持續優化製程及提升投資效率為目標，以期將現有廠區發揮最大使用綜效。

宣德10月營收為21.8億元，月減13%、年增58.9%。今年前十個月營收183.3億元，年增31.1%，傳統過去第4季營收較前三季略減，今年亦呈現類似情況。不過，從營收角度觀察，公司今年已恢復動能，單季獲利亦明顯轉佳，展望明年可望在新廠投入的挹注下，再拾營運動能。

宣德前三季各項營收占比，分別為連接器相關占43.5%、射出成形模組30.1%、組裝貼合20.3%、其他占6.7%。