全家營收／10月90.87億元、年增5% 受惠店數持續增長

全家（5903）8日公布10月份營收為90.87億元，年增5.45%，累計今年前十月營收875.36億元，年增5.79%。

全家表示，十月營運表現穩健，主要受惠於店數持續增長，泛鮮食業績年增超過一成，有效掌握溫降、國慶節日、對應民眾防颱物資採買需求得宜，整體績效穩定向上。

十月份邁入食慾之秋，消費者味蕾偏好濃郁系商品，泛鮮食瞄準需求推出對應商品，帶動業績整體向上。甜點品牌minimore推出日本全家熱銷千萬份、技術指導的滿滿布丁聖代杯、起司舒芙蕾布丁等濃郁系甜點，成功引起市場話題，推升整體甜點業績成長超過一成五；看好美食實境節目熱度，延續聯名策略，與實境節目艾嘉食堂聯手，將劇中美食化身為鮮食商品，帶動微波主食相關品類成長近一成。

展望未來，全家表示，民眾對溫暖型商品需求增加，陸續推出溫熱型現煮飲料、濃郁型鮮食與現做熟食等，雙十一OMO大促、火鍋季、聖誕主題活動皆紛紛展開，皆可望挹注營運動能。

看好國人關注運動賽事，全家獨家取得2024年世界棒球12強官方授權，掌握觀賽商機，推出周邊商品滿額加價購、餅乾零食等促銷優惠，促動相關品類業績成長近兩成；適逢世界糧食日，深耕永續作為，與金色三麥攜手合作，以雙方生產鏈剩食餘料推出永續啤酒、永續烘焙品，為便利商店首見之商業模式。