宜特10月營收3.62億元 年增18.4%

電子驗證分析企業 宜特科技今公布10月營收約3.62億元，月減10.7%，較去年同期增加18.4%。累計今年1至10月營收為36億元，年增12.8%。

近期宜特訊號測試事業處再傳佳音！繼今年4月正式成為 USB-IF Power Delivery （PD） 認證測試實驗室（Authorized Independent Test Lab，簡稱ITL）後，10月再接再厲，正式取得 USB-IF 授權的 USB4 V1電氣測試（Electrical Testing）、USB3.2和USB2.0產品認證測試資格。

這一授權使宜特成為能夠協助客戶進行USB-IF相關產品的認證測試，並提供符合 IEC 62680 標準測試（Conformity to IEC 62680）。

針對 USB4，宜特指出，取得 USB4 V1 電氣測試（Electrical Testing）資格將為客戶提供更強大的技術支持，幫助產品順利通過國際嚴格標準的測試，滿足市場需求。

宜特說明，隨著歐盟強制規定13種無線電產品需採用 Type-C 連接器以統一充電標準，USB-IF推出相關測試計畫，協助OEM和ODM廠商通過IEC 62680標準的測試與認證。宜特作為 USB-IF 授權的獨立測試實驗室（ITL），能協助廠商快速完成 USB Type-C 產品的測試，並提供合格證書以符合歐盟的法規要求。