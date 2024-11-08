振曜財報／前三季每股稅後純益5.02元 超越去年全年

振曜科技（6143）董事會通過今年第3季財報，在彩色電子書閱讀器大量出貨加持下，第三季營收18.2億，為歷年單季新高；累計前三季營收51.5億，毛利率21.28%，高於去年同期20.8%，歸屬母公司業主淨利4.32億元，年增52%，每股稅後純益5.02元，已經超過去年全年的4.31元，也創近五年新高。

振曜表示，高附加價值彩色電子書換機潮訂單湧現，讓整體毛利率較第2季提升，帶動獲利持續成長。展望第四季，振曜指出，在耶誕旺季效應帶動下，營收、獲利可望再創佳績、挑戰歷史新高點。

今年是彩色電子書閱讀器元年，振曜表示，結合重要客戶與供應鏈夥伴，運用元太科技（8069）Kaleido 3最新技術，問市之兩款7吋/ 6吋時尚彩色新機，一推出即受到市場高度矚目與好評，新產品五月後開始大量出貨，帶動營收獲利大幅成長，預期第四季營收還會延續此力道，繼續往上攀升。

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）近期在光田綜合醫院舉辦「智慧顯示產業跨域合作成果展」，振曜表示，攜手元太科技等重要夥伴，以環境永續的智慧顯示解決方案為核心理念，於門診區導入彩色電子紙門診報到系統，應用大尺寸E Ink Kaleido 3彩色印刷式電子紙技術取代傳統報到系統，相較於傳統顯示螢幕，維持畫面不耗電的特色，大幅降低功耗，也可於休診期間切換顯示資訊，提供衛教資訊服務，打造智慧醫療與智慧育樂跨域解決方案。

振曜與電子紙生態圈夥伴，近期亦於AIoT 台灣國際人工智慧暨物聯網，共同展出結合AI科技之數位電子紙廣告看板新應用。結合AI帶來三大優勢，包含雲端即時更新個性化內容、提供更多智能化互動體驗、節能減碳、降低紙張浪費並對環境友善，由生態圈夥伴，帶來更多主題智慧解決方案，從遊艇體驗、觀光巴士、未來商店、機場服務到未來宅居，探索未來智慧生活場景，包含五大生活情境及多項顯示方案，呈現令人驚豔的數位電子紙廣告看板之多元應用，於ESG新世代迎來一場全新的數位轉型饗宴。