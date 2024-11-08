揚秦財報／第3季獲利創新高 將發行2億無擔保轉換公司債

揚秦（2755）8日董事會通過第3季財報，單季獲利創歷史新高，前三季每股純益4.29元。董事會並通過發行三年期無擔保轉換公司債決議，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為2億元，預計2025年第1季掛牌交易。並任命揚秦總經理林麗玲擔任永續長，持續推動ESG企業永續發展。

揚秦董事會通過第3季財報，第三季合併營收為6.68億元，年增18.48%，季增8.54%，稅後淨利0.50億元，年增率39.63%，創單季歷史新高，第三季每股純益（EPS）為1.66元。累計前三季合併營收18.51億元、年增達16.76％，營業利益1.63億元、年增42.20％。稅後淨利1.29億元、年增31.05％，均創同期新高，每股盈餘4.29元。

林麗玲表示，第3季獲利續攀新高主要受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季。展望後市，揚秦旗下火鍋品牌「涮金鍋」獲利能力強，營收表現亮眼，為加速涮金鍋直營門市展店進程，擬發行無擔保轉換公司債籌措資金。加盟雙引擎麥味登及炸雞大獅，國內與海外發展皆有突破，麥味登國內店數即將突破900店，炸雞大獅在印尼及新、馬等東協國家展店加速，都將持續帶動品牌躍進為營運挹注動能。

揚秦並公告10月營收2.27億元，年增18.08%，月增4.50%，創同期新高。累計今年前十月營收20.79億元，較去年同期增加16.94%，亦創同期新高。林麗玲表示，10月雖然受到兩次颱風襲擾而致使部分門市營運時間縮短，但並未影響整體營收表現，暑假旺季過後，10月營收仍創單月歷史次高紀錄，顯示營運規模持續擴大。

截至目前，「麥味登」總店數894家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數3家。