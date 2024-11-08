快訊

京華城案密集約談 黃珊珊移送複訊逾1小時…證人身分請回

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

揚秦財報／第3季獲利創新高 將發行2億無擔保轉換公司債

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

揚秦（2755）8日董事會通過第3季財報，單季獲利創歷史新高，前三季每股純益4.29元。董事會並通過發行三年期無擔保轉換公司債決議，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為2億元，預計2025年第1季掛牌交易。並任命揚秦總經理林麗玲擔任永續長，持續推動ESG企業永續發展。

揚秦董事會通過第3季財報，第三季合併營收為6.68億元，年增18.48%，季增8.54%，稅後淨利0.50億元，年增率39.63%，創單季歷史新高，第三季每股純益（EPS）為1.66元。累計前三季合併營收18.51億元、年增達16.76％，營業利益1.63億元、年增42.20％。稅後淨利1.29億元、年增31.05％，均創同期新高，每股盈餘4.29元。

林麗玲表示，第3季獲利續攀新高主要受惠於營運規模擴大及餐飲產業暑期旺季。展望後市，揚秦旗下火鍋品牌「涮金鍋」獲利能力強，營收表現亮眼，為加速涮金鍋直營門市展店進程，擬發行無擔保轉換公司債籌措資金。加盟雙引擎麥味登及炸雞大獅，國內與海外發展皆有突破，麥味登國內店數即將突破900店，炸雞大獅在印尼及新、馬等東協國家展店加速，都將持續帶動品牌躍進為營運挹注動能。

揚秦並公告10月營收2.27億元，年增18.08%，月增4.50%，創同期新高。累計今年前十月營收20.79億元，較去年同期增加16.94%，亦創同期新高。林麗玲表示，10月雖然受到兩次颱風襲擾而致使部分門市營運時間縮短，但並未影響整體營收表現，暑假旺季過後，10月營收仍創單月歷史次高紀錄，顯示營運規模持續擴大。

截至目前，「麥味登」總店數894家，「炸雞大獅」海內外店數116家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數3家。

公司債 營收

延伸閱讀

永豐金證ESG承銷成果斐然 首檔永續發展可轉債掛牌

債券已經「利空出盡」？ 專家：買點跌出來…殖利率像極了高股息ETF

屏息等美國大選開票…網問美債一直跌可進場？郭哲榮自爆加碼310張

統一投信推新公司債ETF

相關新聞

鈊象豐收 前三季賺逾兩股本

遊戲股王鈊象昨（7）日公告第3季每股純益7.71元，較第2季每股純益8.08元略減，但較去年同期每股純益6.19元大幅成...

雙鴻前三季EPS 16.05元

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（7）日公告財報，第3季每股純益4.43元，較第2季每股純益7.24元、去年同期每股純益5....

逸達10月營收大增八倍

逸達（6576）昨（7）日公告10月合併營收約1.16億元，月增358%、年增810%，營收成長動能主要是來自CAMCE...

和迅10月營收年增1.3倍 接單動能旺

外泌體代工廠和迅生醫（6986）昨（7）日公布10月營收為2,637萬元，月增24%，年增130%；累計今年前十月營收為...

銳澤13日將以每股120元上櫃掛牌 今日公開抽籤、中籤率0.22%

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）初次上櫃公開申購於7日公開抽籤，配合股票上市前辦理公開申購584張...

原相法說會／營收表現可能維持穩定 估本季營收略減

感測IC廠商原相（3227）於7日舉行法說會，針對營運展望，該公司表示，本季需求狀況還不錯，營收表現可能維持穩定，約比上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。