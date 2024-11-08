快訊

京華城案密集約談 黃珊珊移送複訊逾1小時…證人身分請回

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

鉅橡營收／10月1.05億元 PCB 高階材料需求成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）8日公告2024年10月合併營收新台幣1.05億元，較去年同期小幅成長5.5％，累計1-10月合併營收10.5億元，年增率13.3％。鉅橡提到，10月參加第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024），未來將於5G、AI高端運算伺服器、衛星通訊與電動車等關鍵技術領域，於PCB產業朝向高值化方面發展，以期帶動公司PCB高階材料的需求成長。

鉅橡10月合併營收1.05億元，較去年小幅成長5.5％，係颱風擾局，台灣生產基地10月工作天數減少，加上中國大陸十一長假，PCB客戶提前於9月啟動備貨，且美耐板產品營收仍較去年穩定成長，累計1-10月合併營收10.5億元，年增幅維持雙位數成長表現。

邁入第4季，鉅橡提到，持續爭取兩大業務核心訂單能見度，隨著台灣年底前裝修市場的需求釋出，以期提升美耐板業績表現，並藉由優化產品組合與調整製程，改善獲利結構，維持全年合併營收雙位數成長無虞。

營收 鉅橡

延伸閱讀

「關稅人」川普問鼎白宮 全球PCB龍頭董座沈慶芳這樣看

元大、兆豐金前十月大賺300億 創同期新高

玉晶光10月營收月減23%

台塑四寶營收一好三淡 南亞一枝獨秀繳出年月雙增佳績

相關新聞

鈊象豐收 前三季賺逾兩股本

遊戲股王鈊象昨（7）日公告第3季每股純益7.71元，較第2季每股純益8.08元略減，但較去年同期每股純益6.19元大幅成...

雙鴻前三季EPS 16.05元

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（7）日公告財報，第3季每股純益4.43元，較第2季每股純益7.24元、去年同期每股純益5....

逸達10月營收大增八倍

逸達（6576）昨（7）日公告10月合併營收約1.16億元，月增358%、年增810%，營收成長動能主要是來自CAMCE...

和迅10月營收年增1.3倍 接單動能旺

外泌體代工廠和迅生醫（6986）昨（7）日公布10月營收為2,637萬元，月增24%，年增130%；累計今年前十月營收為...

銳澤13日將以每股120元上櫃掛牌 今日公開抽籤、中籤率0.22%

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）初次上櫃公開申購於7日公開抽籤，配合股票上市前辦理公開申購584張...

原相法說會／營收表現可能維持穩定 估本季營收略減

感測IC廠商原相（3227）於7日舉行法說會，針對營運展望，該公司表示，本季需求狀況還不錯，營收表現可能維持穩定，約比上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。