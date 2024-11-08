鉅橡營收／10月1.05億元 PCB 高階材料需求成長
專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）8日公告2024年10月合併營收新台幣1.05億元，較去年同期小幅成長5.5％，累計1-10月合併營收10.5億元，年增率13.3％。鉅橡提到，10月參加第25屆台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show 2024），未來將於5G、AI高端運算伺服器、衛星通訊與電動車等關鍵技術領域，於PCB產業朝向高值化方面發展，以期帶動公司PCB高階材料的需求成長。
鉅橡10月合併營收1.05億元，較去年小幅成長5.5％，係颱風擾局，台灣生產基地10月工作天數減少，加上中國大陸十一長假，PCB客戶提前於9月啟動備貨，且美耐板產品營收仍較去年穩定成長，累計1-10月合併營收10.5億元，年增幅維持雙位數成長表現。
邁入第4季，鉅橡提到，持續爭取兩大業務核心訂單能見度，隨著台灣年底前裝修市場的需求釋出，以期提升美耐板業績表現，並藉由優化產品組合與調整製程，改善獲利結構，維持全年合併營收雙位數成長無虞。
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