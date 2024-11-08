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閎康營收／10月4.11億元 矽光子檢測分析需求增加

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／公司提供
閎康董事長謝詠芬。圖／公司提供

半導體檢測大廠閎康（3587）8日公布10月營收為新台幣4.11億元，年增8.79%。10月營收較去年同期成長，主因先進製程材料分析（MA）及故障分析（FA）需求及日本實驗室業績帶動。另外閎康提到，在亞洲第三方實驗室中具備最大的SIMS產能，且是少數在早期就參與合作的公司，隨著矽光子技術逐漸成熟，相關檢測分析需求亦將水漲船高。

隨著半導體製程技術邁向2nm，晶圓代工大廠將導入環繞式閘極電晶體（GAAFET）架構，電晶體架構的轉變是半導體業界的一大挑戰，轉換到新架構的難度遠高於優化現有架構。

這一過程需經反覆的MA、FA以精確調整材料和製程參數，為半導體檢測行業創造了大量商機。GAAFET架構檢測服務商機於2022年已逐步發酵，隨著晶圓代工大廠2025年量產時間接近，閎康MA及FA之進案量有望維持高檔。

隨著傳統矽製程逐漸接近物理極限，矽光子技術（Silicon Photonics）逐步成為突破摩爾定律瓶頸的重要技術。矽光子技術將光學元件整合進矽晶片，透過光波導（waveguide）代替銅線來傳輸訊號，從而顯著解決訊號衰減和散熱問題，並提高傳輸速度和能效。這一技術的應用能有效縮小光收發器的尺寸，進而增加交換器的通道數目，成為HPC及AI應用的關鍵技術。

隨著矽光子技術的發展，對半導體檢測技術的需求也隨之上升，不僅需要確保元件的可靠性，還需深入了解光電性能、材料特性及設計缺陷。二次離子質譜儀（SIMS）在矽光子技術檢測中扮演關鍵角色，其在分析半導體材料的表面和界面特性，尤其是在摻雜和離子植入的研究中，具有高靈敏度和高解析度的優勢。閎康在亞洲第三方實驗室中具備最大的SIMS產能，且是少數在早期就參與合作的公司，隨著矽光子技術逐漸成熟，相關檢測分析需求亦將水漲船高。

作為半導體檢測分析的領導者，閎康科技於先進製程及矽光子技術領域早已布局，並通過與業界主要廠商合作，不斷擴展其MA和FA能力。隨著相關應用的快速增長，閎康將持續受惠於檢測需求的增加，並繼續鞏固其在全球半導體檢測市場中的領先地位。

半導體 閎康

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