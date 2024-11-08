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沛波財報／營收及獲利齊創新高 前三季 EPS 3.03元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

鋼筋加工廠沛波（6248）8日召開董事會，會中通過第3季和前三季財報。第3季合併營收為24.96億元，較去年同期成長51.2%，第3季稅後淨利3,462萬元，較去年同期減少3.7％。累計前三季營收70.53億元，較去年同期成長22.2%，累計前三季稅後淨利為2.11億元、年增54.8%，EPS為3.03元。

沛波總經理黃霈櫻表示，儘管鋼價波動及氣候因素對營運帶來挑戰，但全台營建業對鋼筋的穩健需求及鋼品交易業績的穩定挹注支撐了沛波的表現，累計前三季的獲利成長依然亮眼，包括合併營收、稅前淨利、稅後淨利及每股盈餘（EPS）皆創歷史新高。

展望第4季，黃霈櫻表示，近期鋼市持續正向發展，營建業進入傳統旺季，建築用鋼需求穩定，加上氣候等不利因素逐步減少，沛波樂觀看待第4季營運展望，預期全年營收將再攀高峰。

營建業 營收

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