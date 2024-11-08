威剛財報／前三季毛利率、稅後純益雙創歷史新高 EPS 8.21元

在採購成本優勢持續發酵下，記憶體模組大廠威剛（3260）今年前三季稅後純益達24.71億元，不但創歷史同期新高，也提前超越2021年寫下的全年23.58億元的獲利高點，平均毛利率24.34%同步改寫歷史同期高點。公司預期，第4季記憶體市況相對平穩，SSD出貨量也逐步推升，今年全年毛利率與獲利新高都可望順利達標。

威剛今年前三季毛利率24.34%及營益率12.34%，較去年同期大幅增長約9個百分點，營業利益更躍增4.3倍達37.44億元；稅後純益為24.71億元，年成長222%，歸屬母公司業主淨利24.04億元，年增2.4倍。以加權平均股數2.93億股計算，前三季每股純益達8.21元。

董事長陳立白強調，今年記憶體價格與需求瞬息萬變，公司始終以獲利為營運目標，第3季在現貨市場價格波動下，公司整體績效仍相當穩健。

展望明年，陳立白預期，上游原廠的HBM及伺服器用DRAM等高附加價值產品產能仍不足以應付市場需求，加上2025年陸續上市的AI PC與AI智慧手機可望帶來換機需求，以及單機內建記憶體容量擴增，都將繼續推動明年DRAM市場出現新一波榮景。

威剛將因應市況需求彈性調節庫存，並積極推出新一代介面SSD、高速DRAM模組、XPG電競周邊產品等，率先搶占明年記憶體產業商機。