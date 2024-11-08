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光隆財報／前三季每股純益3.54元 成衣部門有望衝史上次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）昨日公告第3季財報，終止連續四個季度的負成長，強力復甦之勢，將可延續至第4季，成衣今年業績有望創下史上次高，有助光隆全年合併營收與獲利，雙雙超越去年。

光隆第3季合併營收 22.2億元，年增1.6%，合併營業利益1.94億元，年增5.3%，營益率8.7%，稅後純益1.39億元，年減34.6%，主要是受到第3季美元走弱而回吐部分匯兌利益，每股純益0.91元 ; 前三季合併營收62.5億元，年減2.4%，合併營業利益5.26億元，年減7%，營益率8.4%，稅後純益5.34億元，年減5.1%，每股純益3.54元。

光隆表示，成衣部門第3季出貨量爆增，年增逾30%，無論戶外機能產品或休閒與其他產品，均有成長，尤其休閒與其他類產品成長幅度高達近6成，除了主力客戶拉貨力道復甦，近年開發的新客戶也開始貢獻挹注，促使成衣第3季營收以14.42億元，為史上第三高，年增幅度達20.7%，成衣比重也由55%上揚至65%，毛利率則略有下滑2.4個百分點，達18.8%，也是因休閒與其他類產品出貨占比增加所致。在第3季的追趕下，前三季累計營收達38.7億元，與去年僅微差1.5%，成衣比重維持在六成以上，毛利率19.3%，則略為下滑0.8個百分點。

光隆家紡部門前三季無論營收與獲利都表現持穩，羽絨原料部門則因應原料市場行情居高不下，為求保利，下半年策略性減少接單，致第3季業績僅達2.95億元，年減逾4成，但毛利率不減反增，與去年略升1.2個百分點達12.6%。

展望第4季，成衣部門業績倒吃甘蔗，將延續前季火燙的動能，以高幅度的增長，不只足以彌補家紡與羽絨原料兩部門的缺口，還有助帶動集團營收達雙位數以上的成長，保持連三季的正成長，而且成衣全年業績有望登史上次高。

光隆8日並公告10月業績，合併營收5.43億元，年增13.5%，前十月累計營收67.9億元，年減1.3%。

營收

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