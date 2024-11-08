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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

鈊象豐收 前三季賺逾兩股本

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（7）日公告第3季每股純益7.71元，較第2季每股純益8.08元略減，但較去年同期每股純益6.19元大幅成長；前三季大賺逾二個股本，每股純益23.02元，為同期新高。

鈊象第3季營收46.98億元，季增2.6%，年增31.1%；稅後純益21.73億元，季減4.5%，年增24.5%；前三季稅後純益64.86億元，年增33.6%。

據悉，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，今年在其他海外市場穩健成長下，業績將遠優於去年。

英國是重要的博弈市場，根據英國政府統計，2009年時，英國線上博弈市場利潤約8.17億英鎊（約新台幣348.3億元），2022年大幅成長至64億英鎊（約新台幣2,728.47億元），市場商機龐大。

展望未來，李柯柱認為，今年同樣是鈊象豐收一年，全年業績將年增雙位數百分比，明年在各個海外市場持續開花結果帶動下，有信心持續繳出亮眼的成績單。

鈊象日前公布10月營收16.8億元，月增6.2%，年增36.5%，單月營收新高；前十月營收151.31億元，年增30.2%，為同期新高。鈊象昨股價跌10元、收1,040元。

營收 鈊象

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鈊象上月業績月增6% 攻歐洲博弈

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