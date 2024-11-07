和迅10月營收年增1.3倍 接單動能旺

外泌體代工廠和迅生醫（6986）昨（7）日公布10月營收為2,637萬元，月增24%，年增130%；累計今年前十月營收為2.29億元，年增222%；10月及前十月營收持續改寫興櫃以來同期新高的成績。

和迅表示，在技術授權合約持續推進，奠定公司每月營收穩定放大的基礎上，同時受惠於外泌體客戶的原料開發與生產需求增長下，帶動公司10月來自於外泌體與細胞產品的業績占整體營收比重達58％，加上客戶委託之細胞治療製程開發之強勁需求，10月幹細胞產品的絕對金額業績年增率達100％，是公司整體營運突破性成長的關鍵主因。

近年來，外泌體（Exosome）技術的應用迅速成為全球生物科技領域的焦點。在台灣，衛福部於今年初正式批准人體細胞來源的外泌體成分可應用於化妝品領域，為外泌體在美容市場的發展開啟了新的契機，外泌體相關產品在市場中的合法合規性、製造流程的透明度以及安全測試結果，也成為市場評估的三大關鍵標準。市場標準的推高也為具有高規格生產廠，且已取得國際INCI認證的和迅帶來龐大的CDMO/CMO接單動能。