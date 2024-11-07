逸達10月營收大增八倍

逸達（6576）昨（7）日公告10月合併營收約1.16億元，月增358%、年增810%，營收成長動能主要是來自CAMCEVI三個月劑型美國市場的簽約金貢獻，單月合併營收再度超越1億元，改寫近30個月新高。

逸達表示，10月合併營收成長主因，是10月底成功向美國食品藥物管理局提交CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請後，依國際財務報告準則IFRS15所認列之遞延授權簽約金收入1.05億元，以及CAMCEVI六個月劑型美國終端市場10月之銷售分潤993萬元。

CAMCEVI六個月劑型10月美國終端市場銷售量2,111支，較上月的1,954支成長8%，較去年同期成長24%；展望未來，市占率增長趨勢不變。

逸達表示，預計於2025年獲CAMCEVI三個月劑型之新劑型新藥美國藥證，並在取得CMS核發之J-code後，於2026年上半年上市銷售；屆時除了將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰外，既有六個月劑型之銷售量亦可望進一步提升。