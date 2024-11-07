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雙鴻前三季EPS 16.05元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。 聯合報系資料庫
雙鴻董事長林育申。 聯合報系資料庫

散熱模組廠雙鴻（3324）昨（7）日公告財報，第3季每股純益4.43元，較第2季每股純益7.24元、去年同期每股純益5.71元均衰退；累計前三季每股純益16.05元，較去年同期每股純益11.71元成長。

雙鴻第3季受AI伺服器缺料及消費性電子不振影響，獲利表現不若第2季與去年同期。展望未來，隨著GB200將在年底出貨，並於明年大規模導入，預料水冷板出貨力道有望逐漸增強。

針對水冷商機，雙鴻董事長林育申曾表示，過去傳統伺服器中的散熱零組件約占BOM表近3%成本，進入AI伺服器後也是占3%成本，但是產值「多了一個零」，水冷零組件價值正快速擴大。

林育申解釋，水冷零組件產值暴增主因，來自GB200系列必須搭載水冷散熱系統，才能讓AI伺服器順利運作，因此需求激增；包括水冷板、分歧管、快接頭、冷卻液分配裝置（CDU）等零組件規格也必須同步提升，單價、產值也水漲船高。

據悉，AI伺服器所有零組件中，除主晶片GB200，水冷零組件是價格彈升最大的品項；換言之，水冷商機擴張速度僅次於AI晶片，也是台廠較有機會切入的市場。

AI 伺服器 每股純益

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