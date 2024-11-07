銳澤13日將以每股120元上櫃掛牌 今日公開抽籤、中籤率0.22%
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）初次上櫃公開申購於7日公開抽籤，配合股票上市前辦理公開申購584張，每股實際發行價格120元，此次公開申購共計吸引25萬8780筆，申購過程中凍結市場資金約310.54億元，中籤率僅0.22％，市場反應熱烈。依11月7日興櫃收盤參考價格177元計算，對抽籤投資人抽到一張相當於現賺47.5％。
銳澤訂於11月13日由興櫃轉上櫃掛牌，將借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度，並持續擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，同時深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域接單，拓寬銳澤服務領域廣度，壯大集團營運規模。
展望未來，銳澤看好各國持續推動半導體在地生產趨勢，有助於帶動公司海外業務接單契機，憑藉銳澤名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，並透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場布局，並建立國際化人才發展等策略，助力創造公司營運正面效果挹注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言