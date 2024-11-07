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銳澤13日將以每股120元上櫃掛牌 今日公開抽籤、中籤率0.22%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影
銳澤實業。記者李珣瑛／攝影

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）初次上櫃公開申購於7日公開抽籤，配合股票上市前辦理公開申購584張，每股實際發行價格120元，此次公開申購共計吸引25萬8780筆，申購過程中凍結市場資金約310.54億元，中籤率僅0.22％，市場反應熱烈。依11月7日興櫃收盤參考價格177元計算，對抽籤投資人抽到一張相當於現賺47.5％。

銳澤訂於11月13日由興櫃轉上櫃掛牌，將借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度，並持續擴大氣體供應主系統與Turnkey統包接案，同時深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域接單，拓寬銳澤服務領域廣度，壯大集團營運規模。

展望未來，銳澤看好各國持續推動半導體在地生產趨勢，有助於帶動公司海外業務接單契機，憑藉銳澤名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，並透過整合氣體製程上下游資源開拓台灣、日本、新加坡區域市場布局，並建立國際化人才發展等策略，助力創造公司營運正面效果挹注。

半導體 布局 股票 興櫃

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