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宇隆科技財報／第3季 EPS 3.11元 創單季歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

宇隆（2233）第3季業績持續創高，2024年第3季合併營收為新台幣9.64億元，較去年同期增加7%；營業毛利率為37.86%，較去年同期增加1.53個百分點；稅後淨利率為19.34%，較去年同期增加2.16個百分點；稅後淨利為 1.87億元，較去年同期增加20%；每股盈餘3.11元，創單季歷史新高。

前三季累計合併營收達27.69億元，較去年同期成長12%，連續兩季締造歷史新猷；前三季累計稅後淨利為5.18億元，較去年同期增加33%，每股盈餘8.60元，創下歷史新高。

公司表示，第3季合併營收為新台幣9.64億元，創下歷史新高，主要受惠車用與自行車領域，其中車用既有訂單量穩定爬升，整體車用領域營收連續三季成長，凸顯公司深耕燃油車的策略成果；自行車業務則持續受惠終端需求回溫且適逢傳統產業旺季，營運動能表現強勁。

宇隆第3季獲利表現亮眼，展現在客戶供應鏈的韌性及價值，公司連續兩個季度毛利率保持高水準，主因訂單暢旺及稼動率維持高檔，另公司持續努力優化產品組合，使得前三季度毛利率得以維持高水平。

展望第4季，宇隆指出業務將恢復傳統季節性樣態，整體營運動能保持穩健。由於全球供應鏈整合持續進行，公司將開發更多新產品以因應客戶需求，同時宇隆的產品品質也深受客戶信賴，有望持續受惠轉單效益。

公司表示在產品布局上，宇隆行星減速機自有品牌TUF One近年積極參與國際大展將產品推向全球，目前進行中之「上海中國國際進口博覽會」TUF One亦成功吸引買家目光，預計在2025年開始增量出貨，公司已著手開發諧波減速機、RV減速機等，不會在AI浪潮缺席；醫療器材方面，宇隆台灣廠積極建置醫療生產線，未來可望提高醫療營收占比；E-Bike、氫燃料電池等多樣新產品在2025年將陸續為公司營收再添動能。

營收

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