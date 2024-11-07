虎門前三季EPS3.47元 創歷年同期新高

虎門今日公告2024年第三季財報。當季稅後純益2511萬元，年增21.62％；每股純益1.20元。累計前三季稅後純益7239萬元，成長19.35％；每股純益3.47元，創歷年同期新高。

虎門今日也公布10月營收5920萬元，年增14.19％；累計1-10月營收5.45億元，年增14.37％，單月及累計營收均再創同期新高。

虎門表示，下半年進入傳統旺季，第3季營收1.83億元，年增15.56％；稅後純益2511萬元，年增21.62％；每股純益（EPS）1.20元。累計前三季營收4.86億元，成長14.39％；稅後純益7239萬元，成長19.35％；每股純益3.47元，前三季營收、淨利、EPS再度同步創下歷年同期新高。

虎門表示，受惠AI應用推動工業產品的研發需求，CAE市場成長空間大，虎門亦持續增加產品線，滿足客戶需求，今年以來每季營收均創同期新高，主要來自半導體、散熱、無線通訊、軍工、電子零組件、法人研發單位等產業客戶需求。第三季因產品組合的關係，毛利率不及去年同期，不過營收規模成長，仍帶動營業利益成長2.68％至2,525萬元，此外，轉投資儲能系統、電網建置的協同能源已轉虧為盈，貢獻虎門業外投資收益，拉動虎門第三季獲利成長幅度優於營收增幅。

虎門累積各產業客戶的服務經驗，洞悉趨勢持續多元化布局，CAE解決方案包含結構強度分析、高低電磁分析、多體機構運動、耦合物理分析、熱流散熱分析、積層製造優化、材料數據設計、振動聲學測量、機器加工優化、3D金屬列印機等，且推出加速運算和生成式AI解決方案，助客戶更快、更準確地解決問題，並打造工業4.0一站式解決方案，協助客戶轉型智慧生產等。目標是藉由多元化布局，持續深耕客戶、擴大虎門的市場滲透率，朝營收規模、營業利益同步成長的目標邁進。