六角財報／前三季EPS 4.17元 看好第4季布局效益顯現

六角（2732）第3季稅後純益6,602萬元，受到新台幣升值致匯兌損失影響年減28%，每股稅後盈餘1.45元。累計前三季得前三季稅後淨利1.9億元，在海外擴大布局成本攀升下，年減22%，每股稅後盈餘4.17元；不過，布局的效益會在第4季顯現，獲利將往返成長軌道。

六角第三季「Chatime日出茶太」東南亞市場率先回溫，加上集團旗下各直營門市收入挹注，得第三季合併營收10.57億元，較上季與去年同期成長3.36％與1.62％，因加速擴張品牌國際化腳步與全球餐飲品牌新展店費用，得營業利益8,298萬元，季增14.03％，受新台幣升值致匯兌損失影響，使稅後淨利為6,602萬元，每股稅後盈餘達1.45元。

六角在全球布局63個國家地區，於印尼、菲律賓、澳洲與加拿大陸續創下百店經濟規模，近年積極布局美國市場，目前「Chatime日出茶太」在美國已擁有20家門市，隨著六角進入美國市場的前期投入成本與王座展店等增加的營業費用，今年前三季營業費用較去年同期增加，得前三季稅後純益為1.9億元，較去年同期下滑22%，每股稅後盈餘4.17元。

不過，六角推動品牌營運最佳化，推出全新品牌「CUPS OF JOY」，第三季於六角前五大市場之首印尼營收率先回溫下，帶動同店營收成長，且於「CUPS OF JOY」在印尼、菲律賓、澳洲與模里西斯落地執行，為市場帶來新的營收動能來源，加上王座進入餐飲旺季，營收結構優化，推升第三季毛利率51.9％，創近七年歷史新高，而營業利益率7.85％與稅後淨利率6.25％。

展望2025年，六角「Chatime日出茶太」，將持續耕耘台灣市場，以每年新展店雙位數成長為目標；海外市場部分，推出品牌再造，提高「CUPS OF JOY」品牌的海外門市市占率，創造同店營收銷售成長，且於泰國、印度、土耳其等新興市場擴張版圖，並瞄準泰國市場，目標2年展店達20-30家，望躍升泰國前三大手搖茶飲品牌，加上歐美地區的品牌布局發展，以期明年美國總店數拚翻倍，力拼2026年達百店里程碑，並規劃「春上布丁蛋糕」揮軍中國華東烘培市場，期許集團營運動能多箭齊發助攻未來營運。