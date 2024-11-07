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新普前三季 EPS 20.56元 上半年配9.1元
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電池模組大廠新普（6121）昨（6）日公布前三季財報，受惠iPhone 16系列新機上市，加上下半年PC進入傳統旺季，新普第3季稅後純益14.29億元，季增8.59%、但年減9.91%，為今年來最佳，每股純益（EPS）7.73元。累計前三季EPS達20.56元，賺兩個股本。
新普第3季營收220.31億元，季增15.95%、年增0.01%，毛利率14.01%、營益率8.25%，皆較前一季及去年同期增長。
新普累計今年前三季營收586.14億元，年減4.11%，毛利率14%、營益率8%，毛利率較去年同期增長，營益率與去年同期相當，稅後純益38.03億元、年減9.26%，每股純益20.56元。新普昨天董事會通過今年上半年擬配發現金股息9.1元。
新普日前公布今年10月營收78.72億元，月減1.18%、年減5.2%；新普累計今年前十個月營收664.85億元、年減4.24%。新普今年第3季營運成長，除了本業IT業務進入傳統旺季外，負責非IT業務的子公司AES-KY營運也回神，主要受惠伺服器BBU業務持續放量，加上LEV產品線穩步回溫所致。
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