全家Q3每股純益11.8元 跳增四倍

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全家（5903）昨（6）日第3季財報，單季稅後純益26.4億，年增402.7%，每股純益（EPS）11.8元，累計今年前三季稅後純益33.54億，年增173%，每股純益15元，雙創歷史新高紀錄。

全家受惠於8月的中國地區投資架構重整案正式交易完成，一次性認列28億元，助攻單季、累計獲利衝上歷史新高點，全家表示，未來中國保留投資效益高之上海、蘇州、杭州、無錫地區以外，將展店範疇將擴及華東全區，並已積極至不同地區進行市場評估。

全家指出，今年前三季便利商店本業表現穩健，截至9月底總店數達4288店，且既存店日均銷售已連三季成長。在轉投資方面的全台物流、福比麵包與晉欣食品等成長皆表現亮眼，加上即將上櫃的全家國際餐飲連三季創下營收獲利新高，將為集團獲利助攻。

展望第4季，全家便瞄準溫降換季、電商造節大促、運動賽事話題、聖誕跨年年菜預購等節日商機，融合虛實渠道、開發差異化商品服務、對接顧客生活需求，將持續為營運注入成長新動能。